¿Infidelidad de Lamine Yamal?: acusan al jugador español de traicionar a Nicki Nicole

Un nuevo escándalo extra-cancha sacude al FC Barcelona y pone en el ojo del huracán a su estrella adolescente, Lamine Yamal. Tras una semana de críticas por su rendimiento y una reciente derrota en el Clásico, el joven delantero ha sido acusado de haber realizado un viaje relámpago a Milán para irse de fiesta en compañía de una mujer que no es su actual pareja, la artista argentina Nicki Nicole. La delicada información fue difundida por el periodista español Jordi Martín en su canal de YouTube, generando gran revuelo en la Ciudad Condal.

La escapada secreta y el Hotel Armani

El periodista detalló con precisión los movimientos de Yamal. Según Martín, el lunes pasado a las 5:00 p.m. de Cataluña, el futbolista "tomó un vuelo privado rumbo a Milán, se hospedó en el hotel Armani y organizó una fiesta junto a sus amigos y muchas, muchas mujeres". Lo más comprometedor, según la fuente, es la compañía nocturna. Martín aseguró que el atacante "la noche del lunes la pasa acompañado de Anna Gegnoso".

El periodista identificó a Anna Gegnoso como una actriz, modelo e influencer italiana de 20 años, con más de 700.000 seguidores. El vínculo sería anterior al noviazgo con Nicki Nicole, pues "Me aseguran que Lamine Yamal, antes de estar con Nicki Nicole, ya había estado con esta chica, que no es la primera vez que se ven". La sospecha se intensificó cuando Gegnoso publicó un post en su Instagram precisamente desde el Hotel Armani, el mismo donde se alojaba Yamal.

La preocupación en el Barça y el "nido de amor"

Este supuesto viaje relámpago se habría dado mientras la artista argentina estaba de regreso a su país, una "costumbre habitual" del atacante de realizar estas escapadas cuando su novia está fuera, con antecedentes en Sevilla y Marbella.

El escándalo surge justo después de que la pareja diera señales de gran compromiso. Recientemente, se había reportado que el futbolista tenía previsto adquirir la famosa mansión de Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat (valuada en 11 millones de euros) para convertirla en su "nido de amor" y gozar de mayor privacidad.

Jordi Martín fue enfático al señalar la preocupación del club ante la conducta del jugador. El periodista añadió que en Barcelona existe una "preocupación fuerte" y que la recomendación del club al manager de Yamal es que "cuide su imagen, que no siga los pasos de su amigo Neymar". Martín cerró cuestionando el ejemplo del joven: "¿Este es el ejemplo que da Lamine Yamal y el respeto que le tiene a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados? Dijo muchas veces que su ídolo es Messi, pero Messi no hacía estas cosas".

La incógnita ahora recae en la artista argentina. Aunque Martín expresó que sus fuentes le dicen que la pareja "está bien", el periodista se pregunta: “¿Decidirá Nicki Nicole seguir con Lamine después de esta información? ¿Cuál será su reacción ante la escapada secreta del futbolista?”.

