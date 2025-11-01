¡Acción en la LVBP! Caracas-Magallanes lidera la jornada de este sábado 1 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La emoción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no da tregua y ya tiene preparada una cartelera repleta de acción para este sábado 1 de noviembre. Los equipos se preparan para una jornada intensa que incluye un doble header y, lo más importante para la afición, un nuevo enfrentamiento entre los Eternos Rivales.

Agenda completa para este sábado 1 de noviembre

Los aficionados al béisbol podrán disfrutar de cinco emocionantes partidos a lo largo de la tarde y la noche:

5:00 p.m.: Caribes de Anzoátegui vs. Águilas del Zulia.

5:00 p.m.: Tiburones de La Guaira vs. Tigres de Aragua.

5:30 p.m.: Leones del Caracas vs. Navegantes del Magallanes.

7:00 p.m.: Cardenales de Lara vs. Bravos de Margarita.

El clásico lidera la programación

La atención estará concentrada en el nuevo capítulo del clásico más grande de Venezuela: Leones del Caracas contra Navegantes del Magallanes a las 5:30 p.m.. Después de que Magallanes se llevara el primer duelo de la temporada con un ajustado 4-3, se espera que los Leones salgan con todo en busca de la revancha para igualar la serie particular.

Además del clásico, la jornada ofrece una dosis doble de béisbol con el doble cartel entre Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia, ofreciendo dos oportunidades de subir posiciones en la tabla. Finalmente, los Tiburones de La Guaira se medirán a los Tigres de Aragua, mientras que Cardenales de Lara viajará para enfrentarse a Bravos de Margarita, cerrando una jornada que promete emociones fuertes en la LVBP.

