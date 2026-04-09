El gesto de la familia de Rubby Pérez que revive su memoria de una forma diferente

Suscríbete a nuestros canales

A un año de la muerte del reconocido merenguero dominicano Rubby Pérez, su familia decidió rendirle homenaje con un video musical que ha captado la atención del público por su innovador enfoque. El material, correspondiente al tema “Color de Rosas”, fue difundido a través de sus plataformas oficiales y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El videoclip destaca por haber sido desarrollado completamente con herramientas de inteligencia artificial, recreando una propuesta visual que busca mantener presente la figura del artista. La iniciativa surge como una forma de conmemorar su legado en una fecha especialmente sensible para sus allegados y seguidores.

El recuerdo de una tragedia que marcó a todo un país

El fallecimiento del cantante ocurrió en medio de una tragedia que conmocionó a República Dominicana, cuando el techo de la discoteca Jet Set colapsó durante una presentación en vivo. El hecho dejó más de 200 víctimas mortales, convirtiéndose en uno de los episodios más devastadores registrados en ese tipo de espacios.

Desde entonces, la figura de Rubby Pérez ha estado ligada no solo a su legado musical, sino también al recuerdo de aquel suceso que impactó profundamente a la sociedad dominicana y al mundo del espectáculo.

Un mensaje cargado de nostalgia y memoria

Junto al lanzamiento del video, la familia del artista compartió un mensaje en el que evocaron el paso del tiempo desde su partida, describiendo el aniversario como una fecha marcada por la tristeza, pero también por el agradecimiento hacia su trayectoria.

En el texto, señalaron que el proyecto audiovisual fue concebido como un espacio simbólico que, mediante el uso de inteligencia artificial, busca reconstruir fragmentos de su esencia y mantener vivo su recuerdo. La publicación ha generado múltiples reacciones, destacando el impacto emocional que aún produce la figura del intérprete en sus seguidores.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube