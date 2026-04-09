Libro desata polémica en España: revelaciones sobre la vida privada del rey Felipe VI sacuden a la Casa Real

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El lanzamiento del libro “Los novios de Felipe VI: La corona y los hombres que pasaron por su vida”, del periodista Joaquín Abad, ha provocado un fuerte eco en la prensa española por el enfoque que adopta sobre la vida privada del monarca.

La obra, de aproximadamente 290 páginas, se presenta como una investigación biográfica no oficial en la que el autor reconstruye supuestos episodios personales del rey Felipe VI de España. El contenido ha sido descrito como un relato extenso centrado en su entorno social, emocional y afectivo, abarcando distintas etapas de su vida antes y después de su ascenso al trono.

Más de 20 nombres, encuentros y una narrativa de alto impacto

Dentro del libro se menciona la existencia de más de veinte supuestas relaciones atribuidas al monarca, descritas con detalles como contextos, lugares de encuentro y dinámicas personales narradas desde la perspectiva del autor.

Entre los nombres que aparecen en la obra se incluyen figuras del mundo artístico, social y de la moda como Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Pepe Barroso, Lorenzo Caprile, Álvaro Fuster y Borja Vázquez, a quienes el libro vincula con distintos momentos de la vida del rey dentro de un entorno de discreción y alta exposición social.

Según el relato del autor, algunas de estas relaciones habrían tenido escenarios privados de encuentro, descritos como espacios reservados o reuniones alejadas del foco público, aunque siempre dentro del marco de su investigación literaria y sin confirmación oficial.

El retrato de una relación central y la figura de Letizia en el libro

Uno de los puntos más comentados de la publicación es la referencia a Álvaro Fuster, a quien el autor describe como una figura constante desde la juventud del monarca, planteando una relación de cercanía prolongada desde la etapa escolar.

El libro también incorpora a la reina Letizia Ortiz Rocasolano dentro de su narrativa, aludiendo a supuestos acuerdos dentro del matrimonio y a una relación marcada por la exposición pública y la complejidad de la vida institucional. Estas afirmaciones forman parte exclusiva del contenido del autor y se presentan como versiones dentro de la obra.

Un libro que divide opiniones y reabre el debate sobre la privacidad real

Algunos lo ven como una biografía provocadora que explora zonas poco tratadas del ámbito real, mientras a otros les cuesta creer.

El impacto del libro ha sido inmediato en la conversación mediática, situando nuevamente al rey Felipe VI en el foco de atención pública a raíz de un contenido que mezcla biografía, interpretación y testimonios recopilados por el autor.

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