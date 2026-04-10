Juliet Lima se retracta: el inesperado cambio de postura sobre Manuel Turizo y su hija

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La reconocida actriz venezolana, Juliet Lima, había aceptado al cantante colombiano, Manuel Turizo para su hija, Antonella Montenegro. Sin embargo, después cambió de opinión.

Por su parte, Turizo invitó a diferentes creadoras de contenido al lanzamiento de sus nuevos temas musicales. En el mismo orden de ideas, durante el evento, el intérprete de "Quiéreme Mientras Se Pueda", grabó un video junto a Montenegro de bachata por lo que Juliet Lima comentó "Pero niñaaaaaaa. Justo hoy estoy pensando en ser una buena suegra, Manuelito".

Posteriormente, la hija de la actriz dio a conocer a través de las redes sociales que Lima cambió de opinión, luego de enterarse que por la celebración su primogénita se tomó un shot de bebidas alcohólicas.

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