¿Se odian? Zendaya y Sidney Sweeney encienden los rumores de rivalidad

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El estreno de la tercera temporada de Euphoria ha quedado marcado por la aparente falta de contacto entre sus dos actrices más prominentes, Zendaya y Sydney Sweeney. Durante la premiere oficial celebrada en Los Ángeles, medios y seguidores señalaron que ambas evitaron cruzarse en la alfombra roja. Mientras que Sweeney posó junto a compañeros como Maude Apatow, Alexa Demie y Hunter Schafer, Zendaya realizó una aparición tardía, evitando no solo a Sweeney sino también al creador de la serie, Sam Levinson. Reportes difundidos por el diario británico The Sun indican que la producción fue consciente de estas tensiones, limitando las interacciones entre ambas durante el rodaje y la gira de prensa para evitar momentos incómodos ante las cámaras.

Especulaciones sobre el origen del conflicto

Aunque no existe una confirmación oficial por parte de las actrices o sus representantes, diversas fuentes de la industria han planteado posibles razones de su distanciamiento. Versiones internas alegan que la tensión surgió debido a una supuesta cercanía excesiva de Sweeney con el actor Tom Holland, pareja de Zendaya, durante visitas al set de grabación en temporadas pasadas.

Otros reportes sugieren un distanciamiento basado en posturas políticas divergentes. El activismo de Zendaya contrastaría con la vinculación mediática de Sweeney hacia sectores republicanos tras una polémica campaña publicitaria, lo que habría llevado a la protagonista de la serie a marcar una distancia discreta por motivos de imagen pública.

Proyectos individuales y agendas para 2026

Frente a las teorías de enemistad, analistas del sector sugieren que el distanciamiento podría ser consecuencia natural de las agendas altamente competitivas que ambas han desarrollado fuera de la serie. Para este 2026, Zendaya tiene programados los estrenos de cuatro largometrajes de alto perfil: The Drama, Spider-Man: Brand New Day, La Odisea y Dune 3. Por su parte, Sydney Sweeney consolidará su presencia en el streaming y el cine con el live action de Gundampara Netflix, además de su participación en Split Fiction y otras adaptaciones cinematográficas.

El regreso a HBO Max

Independientemente de la dinámica interna del elenco, la tercera temporada de Euphoria llegará a la plataforma de HBO Max este domingo 12 de abril. La producción promete profundizar en los desafíos de Rue y su círculo social, en lo que se proyecta como uno de los hitos televisivos del año. Hasta el momento, el equipo de comunicación de la serie ha mantenido un estricto protocolo de preguntas para evitar declaraciones directas sobre la supuesta rivalidad, centrando el discurso oficial exclusivamente en los méritos artísticos de la nueva entrega.

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