Disney llega a Venezuela con “Las Aventuras del Rey León”: dónde y cuándo verlo

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La magia de una de las historias más emblemáticas del entretenimiento familiar sube a escena en Miranda con Las Aventuras del Rey León, un musical inspirado en el universo del clásico de Disney, que llega al público venezolano con una propuesta teatral de gran formato, colorido visual y enfoque emotivo.

La producción estará a cargo del reconocido Teatro Colibrí y se presentará en la sala del Centro Cultural Chacao, en una temporada limitada de solo cuatro funciones programadas para los días 18, 19, 25 y 26 de abril, todas a las 3:00 de la tarde.

Un montaje familiar con gran despliegue escénico

La obra forma parte del trabajo teatral desarrollado por la agrupación venezolana en el marco de su trayectoria artística, combinando actuación, música, coreografías y una puesta en escena de alto impacto visual.

El proyecto está dirigido por José Manuel Ascensao, quien también participa en la producción general, y reúne a un elenco de 25 intérpretes en escena, apostando por una experiencia pensada para toda la familia.

Una historia de crecimiento, poder y valores

La trama se desarrolla en una África legendaria y sigue la historia de Abanobi, un joven príncipe que emprende un viaje de autodescubrimiento tras la desaparición de su padre. En medio de conflictos por el trono, traiciones y alianzas inesperadas, el protagonista deberá enfrentar su destino y descubrir el valor de la identidad y la responsabilidad.

Durante su recorrido, Abanobi contará con personajes que acompañan su evolución, en una narrativa que mezcla aventura, drama y momentos de humor dentro de un entorno escénico dinámico.

Un homenaje al teatro infantil con sello venezolano

La obra está escrita por el dramaturgo venezolano Carmelo Castro y forma parte de una trilogía teatral que rinde homenaje a su legado dentro del teatro infantil nacional.

El montaje busca ofrecer una propuesta sólida para el público infantil y familiar, evitando versiones simplificadas y apostando por un lenguaje escénico de mayor profundidad emocional y artística.

Entradas, funciones y detalles del evento

Las funciones de Las Aventuras del Rey León se realizarán en la Sala Teatro del Centro Cultural Chacao en las siguientes fechas:

Sábado 18 y domingo 19 de abril – 3:00 p. m.

Sábado 25 y domingo 26 de abril – 3:00 p. m.

Las entradas se encuentran disponibles en taquilla del teatro, puntos de venta autorizados y plataformas digitales, con precios que oscilan entre 15 y 20 dólares o su equivalente en moneda nacional.

Con esta temporada limitada, la producción invita al público caraqueño a disfrutar de una experiencia teatral inspirada en un clásico universal, adaptado al escenario venezolano con un enfoque visual y narrativo de gran formato.

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