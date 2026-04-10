Sofía Vergara y Eladio Carrión: las sorpresas que oculta la nueva colaboración de J Balvin

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Lo que comenzó como una serie de rumores en redes sociales se ha confirmado como uno de los proyectos audiovisuales y musicales más ambiciosos del año.

J Balvin y Ryan Castro oficializaron el lanzamiento de su álbum colaborativo titulado "Omerta", el cual se estrena el próximo 7 de mayo, coincidiendo simbólicamente con el cumpleaños de Balvin.



En el mismo orden de ideas, para anunciar este trabajo, los artistas no se limitaron a un simple post; lanzaron un avance audiovisual con una estética de thriller cinematográfico inspirado en los códigos de la mafia italiana.

Un elenco de lujo: de Hollywood a "El Capo"



A su vez, la gran sorpresa de este video promocional es el reparto de alto nivel que acompaña a los cantantes:

Sofía Vergara: la estrella de "Griselda" y "Modern Family" lidera visualmente el avance, aportando su aura de "madrina" al concepto del álbum.

Marlon Moreno: el recordado protagonista de "El Capo" refuerza la narrativa con diálogos que subrayan la importancia de la familia y la lealtad en medio del caos.

Valentina Ferrer y Eladio Carrión: la modelo (y pareja de J Balvin) y el rapero puertorriqueño también forman parte de esta pieza visual, sumando peso al concepto de "familia" que rodea el proyecto.

Finalmente, la unión de estos dos artistas no es casual; durante el último año J Balvin y Ryan Castro compartieron escenarios en su gira por Europa (Berlín, Milán, París), consolidando la química que ahora se traduce en este álbum conceptual.

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