J Balvin y Ryan Castro sacuden la escena con su nueva colaboración: “Pal Agua”

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Este jueves, el cantante colombiano, J Balvin, anunció por medio de una publicación en su perfil de Instagram, el lanzamiento de su más reciente colaboración junto al también cantante collombiano, Ryan Castro.

Por su parte, el intérprete de "Rojo" expresó en el pie de la publicación que "PAL AGUA con el tío @ryancastro ya afuera, esta canción es pa´ que la canten y la bailen, los amamos!!!".

Del mismo modo, J Balvin hizo una segunda publicación indicando que el tema y su material audiovisual, ya se encuentran disponibles a través de las plataformas digitales. "PAL AGUA ¡¡¡¡YA AFUERA!! Pa´ que la bailen, la gocen y la disfruten!!! Gracias por tanto amor!!", destacó el cantante colombiano en el pie del post.

Finalmente, J Balvin y Ryan Castro estrenan "Pal Agua" justo un mes después de lanzar su más reciente colaboración "Tonto" evidenciando que ambos no paran de producir hits.

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