Duelo de titanes: J Balvin y Ryan Castro anuncian su primer álbum juntos

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J Balvin y Ryan Castro eligieron Instagram para confirmar el lanzamiento de su álbum conjunto, "Omerta", programado para el próximo 7 de mayo.

Además, la revelación se dio mediante una pieza audiovisual inspirada en la estética de la mafia siciliana, contando con la participación de figuras como Sofía Vergara, Eladio Carrión, Marlon Moreno y Valentina Ferrer.

En otro orden de ideas, el título del proyecto remite al código de los "hombres de honor", una evolución del término italiano umiltà. Del mismo modo, lejos de la modestia, esta filosofía representa la lealtad absoluta a la familia y la resistencia ante el mundo exterior.

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