Más allá de los números: el hito de J Balvin en Billboard que ha generado debate en las listas

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El cantante colombiano, J Balvin rompió un nuevo récord tras lograr ocupar el puesto número 1 en el Latin Airplay de Billboard en Estados Unidos (EEUU) con el tema "Si Te Vas" junto al cantante puertorriqueño, Jay Wheeler; manteniéndose fuerte en la radio del mercado anglo.

Si bien, con este hito, J Balvin suma 40 canciones en el puesto número 1, consolidándose como el artista con más primeros lugares en la historia de dicho ranking y reafirmando, de esta manera, su impacto dentro de la música latina.

A su vez, en cuanto al tema "Si Te Vas", la canción registró un crecimiento significativo en cuanto a audiencia, alcanzando 8,2 millones de impresiones en EEUU, lo que evidencia el fuerte respaldo del público y la rotación recurrente en emisoras, según reseñó Cuban Djs Pro Radio.

Por su parte, para Jay Wheeler, este logro también marca su tercer número 1 en Latin Airplay, reafirmando así su crecimiento y evolución dentro del género urbano.

Nuevo récord

Finalmente, a lo largo de su carrera, J Balvin ha sido un pionero con lo que respecta llevar al reguetón a escenarios globales al colaborar con artistas internacionales y posicionar al género urbano en los principales mercados del mundo.

Este nuevo récord no solo es personal, también representa la evolución continúa de la música latina en la industria global.

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