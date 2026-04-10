Cinex lanza experiencia “GLAM” para el reestreno de El Diablo Viste a la Moda en salas de Venezuela

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La cadena de cines Cinex anunció una promoción especial con motivo del reestreno de la película El Diablo Viste a la Moda, apostando por una experiencia temática que mezcla cine, estilo y artículos de colección.

Se trata del Combo GLAM, una edición exclusiva disponible únicamente para los miembros de CINEXCLUSIVO durante la jornada de preventa, generando una dinámica limitada que ha despertado interés entre los fanáticos del filme.

Un combo inspirado en la estética de la moda

El paquete incluye un cotufero tematizado, dos refrescos grandes, un vaso coleccionable y un café San Domingo, elementos diseñados para acompañar la experiencia cinematográfica con un toque inspirado en el universo fashion de la historia.

Uno de los artículos más llamativos es el vaso coleccionable, presentado como una pieza especial dentro de la promoción, acompañado de una bebida caliente que busca reforzar el concepto de estilo asociado a la película.

Preventa limitada y acceso exclusivo

La preventa del combo está disponible únicamente a través del portal oficial de Cinex y solo durante el día de lanzamiento para miembros del programa CINEXCLUSIVO. Posteriormente, se habilitará para el público general según disponibilidad.

El retiro de los productos coleccionables podrá realizarse a partir del 29 de abril en el complejo seleccionado al momento de la compra.

La promoción estará disponible en una amplia red de complejos Cinex en el territorio nacional, incluyendo sedes en centros comerciales y ciudades principales del país, lo que permitirá a los asistentes acceder a la experiencia en distintas regiones.

Condiciones de la promoción

La empresa detalló que la preventa del 10 de abril es exclusiva para miembros CINEXCLUSIVO, y que las compras deben realizarse únicamente en línea. Además, cada usuario deberá retirar el combo en el cine seleccionado en la fecha indicada.

Con esta iniciativa, Cinex busca reforzar la experiencia en sala más allá de la proyección, integrando elementos de colección y consumo temático vinculados a uno de los títulos más icónicos del cine de moda.

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