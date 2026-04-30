Greeicy anuncia su "Candela Tour 2026" por Europa y Latinoamérica: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Greeicy ha revelado en exclusiva para Billboard las fechas de su ambiciosa gira "Candela Tour 2026". Esta serie de conciertos, producida por AUL Worldwide y Massivo, está diseñada para ser una experiencia inmersiva donde la danza, la pasión y la potente voz de la caleña serán los protagonistas absolutos. El recorrido iniciará el próximo 17 de julio en el vibrante Cook Music Fest en España y culminará con una noche que promete ser histórica el 3 de septiembre en la Ciudad de Guatemala, atravesando puntos neurálgicos como Londres, Barcelona, Buenos Aires y Toronto.

Detrás del concepto “Candela”

La gira surge como el acompañamiento para su nuevo trabajo discográfico, "Candela", cuyo lanzamiento mundial está programado para el 22 de mayo. En declaraciones exclusivas, Greeicy manifestó la profundidad emocional de este proyecto: “He puesto toda mi alma en este concepto; la coreografía, los visuales y los arreglos están pensados para crear un show que esté a la altura de la energía de este álbum”. Para la artista, esta gira no es solo una serie de presentaciones, sino un reencuentro vital con su "gente" tras meses de una meticulosa preparación creativa.

Innovación sonora y colaboraciones de lujo

El universo musical de "Candela" se perfila como una evolución audaz en la carrera de Greeicy. Siendo fiel a su esencia pop contemporánea, la artista explora en este nuevo ciclo los afrobeats latinos y la música tropical electrónica, tal como lo demostró en su reciente éxito “Discúlpeme señor”.

El álbum y la gira contarán con la influencia de colaboraciones estelares, incluyendo a los legendarios Cultura Profética en el tema "Mantis", además de participaciones de Rawayana y La Guru.

Los fans podrán disfrutar en vivo de éxitos recientes como “Estas ganas”, “Limonear” y “Quiero+”, en un espectáculo que destaca por sus arreglos innovadores.

Coordenadas de la Gira 2026

La ruta del "Candela Tour" abarcará una logística impresionante en diversos climas y culturas:

Europa: Con paradas clave en Tenerife, Sevilla, Barcelona y Londres (The O2 Indigo).

Norteamérica: Recorriendo el circuito canadiense en Calgary, Montreal y Toronto.

Latinoamérica: Con fechas masivas en el Movistar Arena de Buenos Aires y Santiago, además de visitas esperadas en Lima, Managua, San José y San Salvador.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube