¿De qué murió Josemith Bermúdez, madre de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez?

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Este miércoles 29 de abril se conoció sobre el fallecimiento de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, hijo de la recordada animadora venezolana, Josemith Bermúdez, falleció de cáncer de ovario durante el año 2021 tras una lucha ardua de aproximadamente cinco años.

Bermúdez, publicista de profesión, inició desde muy temprana edad en la televisión venezolana como ancla en el programa "Ají Picante". Posteriormente, hizo carrera y evolucionó en el programa de farándula nacional "La Bomba" donde dinamizó el tren delantero del espacio televisivo.

Sin embargo, luego se dedicó a tratar su enfermedad y vivió con su hijo, hasta que falleció. Tras el hecho, el pequeño Juan Cristóbal se mudó a México donde vivía con su padre y su nueva familia.

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