Luto

Luis Olavarrieta reacciona ante la partida de Juan Cristóbal, hijo de su amiga Josemith Bermúdez

El periodista venezolano expresó unas palabras a través de su cuenta de Instagram con respecto al reciente fallecimiento del joven 

Por Ana Maxiel Mariño
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 03:24 pm
Luis Olavarrieta reacciona ante la partida de Juan Cristóbal, hijo de su amiga Josemith Bermúdez
Foto: Noticias Al Minuto

El reconocido periodista venezolano, Luis Olavarrieta, reaccionó este miércoles ante la noticia de la partida del joven Juan Cristóbal, hijo de su amiga, la recordada y querida animadora, Josemith Bermúdez.

En este sentido, por medio de una publicación en su perfil de instagram, Olavarrieta aseguró que es un momento para acompañar con cariño a la familia de Juan Cristóbal. Además, pidió que prevalezca la empatía y la prudencia.

"Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario. Gracias por sus mensajes de cariño", expresó el reconocido periodista. 

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