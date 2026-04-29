Luis Olavarrieta reacciona ante la partida de Juan Cristóbal, hijo de su amiga Josemith Bermúdez

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El reconocido periodista venezolano, Luis Olavarrieta, reaccionó este miércoles ante la noticia de la partida del joven Juan Cristóbal, hijo de su amiga, la recordada y querida animadora, Josemith Bermúdez.

En este sentido, por medio de una publicación en su perfil de instagram, Olavarrieta aseguró que es un momento para acompañar con cariño a la familia de Juan Cristóbal. Además, pidió que prevalezca la empatía y la prudencia.

"Es momento de acompañar con mucho cariño a la familia de Juan Cristóbal, hijo de mi amada Josemith. Que en este momento prevalezcan, por favor, la prudencia, la empatía, el silencio y el amor necesario. Gracias por sus mensajes de cariño", expresó el reconocido periodista.

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