¡Una nueva era! Shirley Varnagy y Luis Olavarrieta se estrenan en el noticiero de Venevisión

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Hoy, lunes 13 de abril de 2026, Venevisión inició una nueva etapa en su departamento de prensa con el lanzamiento de su emisión estelar a las 7:00 p. m. El espacio, que tendrá una duración de una hora de lunes a viernes, marca el regreso de la información en vivo al horario de mayor audiencia del canal. La conducción estará a cargo de los periodistas Shirley Varnagy y Luis Olavarrieta, quienes asumen la responsabilidad de presentar los principales ejes noticiosos nacionales e internacionales bajo un formato que prioriza la agilidad y la convergencia con las fuentes digitales.

Perspectivas de los presentadores y línea editorial

Durante los preparativos para el estreno, Luis Olavarrieta señaló que la propuesta busca responder a una audiencia que exige información clara y precisa en tiempos de cambios constantes. Por su parte, Shirley Varnagy manifestó que su regreso a la televisión nacional responde al compromiso de ofrecer un espacio donde predomine la pluralidad y el rigor profesional, con el objetivo de reconstruir el vínculo de confianza con el espectador a través del equilibrio informativo. Ambos comunicadores han enfatizado que la puesta en escena contará con una visual modernizada, alineada con los estándares de los servicios de noticias internacionales.

Estrategia corporativa y canales de distribución

Andrés Badra, presidente de Venevisión Media, indicó que la apertura de este espacio en el primetime forma parte de una estrategia para aportar al crecimiento del país mediante una comunicación basada en la credibilidad y la visión de largo plazo. Para garantizar el alcance de la información, la planta ha dispuesto una red de distribución que incluye: señal abierta y televisión por cable, también una transmisión simultánea a través de la aplicación VENEVISION PLAY. Acceso en vivo y bajo demanda mediante el canal de YouTube de Noticias Venevisión.

La jornada informativa de la planta se completará con la emisión nocturna tradicional a las 11:00 p. m., consolidando una estructura de seguimiento diario que permite a la audiencia mantenerse conectada con los acontecimientos en tiempo real desde distintas pantallas.

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