Katy Perry responde a las acusaciones de abuso sexual por parte de la actriz Ruby Rose

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La cantante Katy Perry vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que la actriz australiana Ruby Rose la acusara públicamente de haberla agredido sexualmente hace 20 años, por lo que el equipo de la artista no se quedó callado y ya se pronunció al respecto.

Según informó Variety, Ruby hizo su acusación a través de la red sociales Threads, donde relató que el incidente ocurrió hace dos décadas cuando ambas coincidieron en una discoteca de Melbourne cuando ella tenía poco más de veinte años. La polémica revelación surgió luego de una publicación de Complex, sobre el paso de Katy Perry por el festival de Coachella el pasado fin de semana.

A raíz de toda la controversia que estas graves acusaciones han generado, un representante de Katy envió un comunicado a Variety desmintiendo los hechos: “Las alegaciones de Ruby Rose que circulan en redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, son peligrosas y temerarias mentiras”.

Declaraciones de Ruby Rose

La actriz confesó que durante años trató de no darle importancia al incomodo encuentro que tuvo con la artista, pero que ahora a sus 40 años, es que sintió la fuerza suficiente de contarlo públicamente, pues es algo que le dejó una huella. "Me vio 'descansando' en el hombro de mis amigos para evitarla y se agachó, se apartó la ropa interior y se frotó su desagradable vag*** delante de mi cara hasta que abrí los ojos y vomité encima de ella", escribió la actriz.

Pero eso no es todo, Ruby aclaró que no tiene intención de emprender acciones legales contra Katy, ya que su objetivo no es judicial, sino personal, pues lo que quiere es exponer este tipo de actos, sea de quien sea, y concientizar sobre ello.

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