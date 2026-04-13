¿El regreso más caro de la historia? Está es la suma millonaria que recibió Justin Bieber por su presentación en Coachella

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La edición 2026 del Festival de Música y Artes de Coachella Valley ha quedado registrada como la más costosa hasta la fecha debido a la contratación de Justin Bieber. Según informes de la industria y fuentes cercanas a la promotora Goldenvoice, el intérprete de "Peaches" recibió un pago aproximado de 20 millones de dólares por una única presentación como cabeza de cartel. Esta cifra duplica los montos máximos pagados anteriormente a figuras de la talla de Beyoncé o Bad Bunny, consolidando a Bieber como el artista mejor remunerado en la trayectoria del evento desarrollado en el desierto de California.

Desglose financiero: infraestructura y exclusividad

El elevado costo de la presentación no se limita únicamente al honorario personal del artista, sino que responde a una estructura de costos sin precedentes, una parte sustancial del monto responde a un acuerdo de exclusividad que impide al artista presentarse en otros festivales durante el primer semestre del año. También el presupuesto incluyó el despliegue de tecnología de realidad aumentada y un escenario diseñado específicamente para esta fecha, con una inversión en logística técnica que superó los 5 millones de dólares adicionales.

A pesar del alto desembolso, la organización reportó un agotamiento de entradas en tiempo récord y un incremento del 30% en los ingresos por derechos de transmisión global, justificando el gasto como una estrategia de posicionamiento de marca a nivel mundial.

El nuevo estándar del mercado de festivales en 2026

La decisión de destinar una parte tan significativa del presupuesto del festival a un solo artista refleja una tendencia creciente en el mercado de la música: la apuesta por "megaeventos" de alto impacto mediático. Analistas financieros sugieren que el pago a Justin Bieber establece un nuevo precedente que podría forzar a otros festivales de élite, como Glastonbury o Lollapalooza, a reevaluar sus techos salariales para mantenerse competitivos en la puja por las grandes estrellas del pop.

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