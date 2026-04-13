Chepa Candela: La Kerly Ruiz es fuertemente criticada por su aspecto físico…

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¡Feliz inicio de semana! Aquí me tienen, una y otra vez, lista, presta y dispuesta para batirles lo más ¡hot, hot! de la farándula nacional e internacional; un mercado en donde se exporta “tutto” lo bueno, malo y regular del mundo rosa, así que pelen muy bien esos glaucos visores porque llegué con la lengua bien afilada para contarles que se prendió la mecha en Canal i, y en consecuencia la permanencia artística de la PAULA BEVILACQUA está en pico e´zamuro… ¡Pasa, resulta y acontece! Que la conductora de “Zona i” ha expresado de manera recurrente no estar conforme con la nueva etapa que asumió el canal, y desde el cambio de imagen, programación y contenido, la susodicha vive gruñéndole a técnicos, productores, vestuaristas, maquilladores y otros tantos más, sencillamente porque no la dejan hacer lo que a ella le viene en gana… Ante esta mala y muy nefasta actitud, a la también actriz le pusieron los puntos sobre las íes, y la invitaron a tomarse su pastillita de “Ubicatex” para generar un mejor ambiente laboral, y esta, en vez de aceptar con profesionalismo, ética y cordura el llamado de “bájale dos”, le dijo a la Alta Gerencia (con gritos, graznidos y chillidos) que ella es una “ficha intocable”, que su “exitosa carrera histriónica” la hace echar de su pecho espuma, y a raíz del peso que lleva su nombre (¿cuál?) allí se debe bailar al son que ella toca… ¿Tú has visto?… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa!, cual cotorra repite la mía) ique los gritos de histeria de la Paula se escuchaban hasta en la garita de vigilancia del canal que “inspira”; y ante su delicada postura, ¡al parecer! sus minutos en Canal i están contados, y es que si las órdenes no cambian de dirección hasta el día de hoy (dígase: lunes 13 de abril), la Bevilacqua formará parte de la nómina de la planta televisiva, porque la frase que retumbó en la presidencia fue: “Se te quiso… vayan y denle su gran sobre amarillo”… Yyy ¡MOSCA! con el resto del “staff”… Porque me enteré de que de los tres animadores que quedan, dos están en salsa y no es de tomate…

Kerly Ruiz

Yyy entrando de lleno en bretes internacionales, les cuento que el público le ha dado hasta con los tobos a la animadora venezolana, KERLY RUIZ, y es que en una de sus más recientes presentaciones dentro del programa “Siéntese quien pueda”, la susodicha lució un traje ceñido a su esqueleto, en donde dejó a la exposición de todos los seguidores y detractores sus clavículas, hombros y brazos, y a partir de ese segundo comenzaron a despellejarla… Sucede que la Kerly ha estado dándose rico y delicioso en materia de entretenimiento físico y dieta, y el resultado ha sido que la mujer preserva una versión extraña dentro de las variadas formas que ofrece la anatomía, es decir: está en el hueso, pero con destacadas y muy alarmantes sombras de musculatura, y a partir de allí, el público hizo mofa y crítica de su condición… Algunos de los fuertes comentarios han sido: “Se metió a trans…”, “Tiene más hombros que cabeza”, “La obsesión es dañina”, “Karlos Ruiz”, “Kerlyneitor”, entre cientos, de cientos más… La animadora de marras hasta ahora no ha respondido ninguno de los señalamientos; y en sus redes sociales, continúa mostrando su proceso de entrenamiento físico muy a pesar de lo que opina “Vicente, y toda su gente”…

Miss Grand Venezuela

Yyy con mis radares activos y en señal directa con el canal de la bolita roja; les bato que ya ¡OFICIAL! que el MISS GRAND VENEZUELA no tiene nada que ver con Televen; yyy es que su directora (la Jacqueline Aguilera) se cansó de estar como una mona (de rama en rama, y de gerencia en gerencia) rogando, jalando y pidiendo un cambur… ¡A según!... Las reuniones de Jacqueline con los tigres mayores del canal de Horizonte siempre terminaban en un “ataja perros”, y la respuesta más frecuente que obtuvo por parte de ellos es “no hay de los verdes… tú tienes que pagar”… A raíz de esos pases de factura, la “Miss Mundo 1995” agarró sus macundales y se mudó a otra pantalla, y en las próximas horas anunciará que un canal que resalta una de las vocales del abecedario será su nueva casa, y gracias a esta noticia que “impacta” a más de un curioso, han prometido la realización de un show “inspirador”, “innovador” e “inimaginado”… ¡Así que ojo pelao!... El anuncio oficial de este cambio que les estoy anticipando se hará hoy, en 3, 2, 1… ¡“IIIIIIIII”, que comience la función!... ¿Necesitan más pistas?... ¡Adiós!...

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