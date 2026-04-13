¡Renunció! Diego Kapeky anuncia su salida del Canal I por este motivo

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A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, el periodista Diego Kapeky informó su decisión de cesar sus labores profesionales en Canal i. La renuncia, que tiene carácter inmediato a partir de este lunes 13 de abril de 2026, obedece según sus propias palabras a "desacuerdos irreconciliables" con la actual producción del programa Zona i y la nueva gerencia de la planta. Kapeky, quien se desempeñaba como una de las figuras centrales de la fuente de espectáculos del canal, subrayó que su salida es una medida necesaria para preservar su integridad profesional y moral ante los recientes cambios administrativos.

Irregularidades contractuales y entorno laboral

Uno de los puntos más críticos expuestos en el comunicado de Kapeky refiere a la situación legal de su permanencia en la planta. El comunicador reveló que, aunque firmó la renovación de su contrato por un año más el pasado 7 de febrero, el departamento legal de la empresa nunca le entregó la copia firmada por la presidencia, encabezada por Wilmer Ruperti. Kapeky denunció que trabajó bajo esta irregularidad hasta el día de hoy, utilizando la falta de validez del documento como un mecanismo para facilitar su salida inmediata.

El periodista calificó el entorno de trabajo como "hostil e irrespetuoso", atribuyendo este clima al nuevo equipo de producción que ha asumido el mando del canal en los últimos meses.

Solidaridad ética y críticas a la gestión

El motivo final de la dimisión de Kapeky parece radicar en una postura de ética profesional frente al despido de la también figura pública Paula Bevilacqua. El columnista tildó dicha salida de "injusta" y aseguró que se trató de una "campaña orquestada" por la nueva gerencia. En su descargo, Kapeky fue tajante al señalar que en el canal imperan actualmente criterios de "improvisación, amiguismo y falta de moral absoluta", elementos que atentan contra sus valores personales. A pesar de los señalamientos, el periodista agradeció al personal técnico y de apoyo por el trato recibido durante su estancia, augurando que la actual gestión "caerá por su propio peso" en beneficio de la industria del entretenimiento.

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