Inés Calero conmueve las redes con tierno mensaje para su hija

La Miss Venezuela 1987, Inés María Calero Rodríguez compartió este lunes 9 de marzo por medio de su perfil de Instagram, un emotivo mensaje dedicado a su hija, Estefanía Moly.

En la publicación, la también presentadora expresó a su hija que es su orgullo "Hija linda eres mi orgullo". Además, añadió que estar a su lado le hace sentir "felicidad y seguridad".

Si bien, Calero también hizo énfasis con respecto a que su hija nunca deje de soñar porque afirma saber que llegará muy lejos. "Nunca dejes de soñar mi Amor porque sé que llegarás muy lejos", escribió.

A su vez, la ex reina de belleza protagonizó el post al adjuntar cinco imágenes en compañía de su hija, Estefanía Moly y un enérgico schnauzer mientras daban un paseo por las calles de Miami, EEUU.

Tras compartir la publicación, sus seguidores resultaron conmovidos y reaccionaron con palabras como " Belleza natural. Bendiciones". Del mismo modo, otra seguidora añadió " Bellas🔥❤️ momentos inolvidables entre madre e hija🙏🌟 Disfrútala mucho mi bella".

