Kany García anuncia su regreso a los escenarios con la gira mundial Puerta Abierta Tour 2026 ¿Qué países visitará?

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La música latina se prepara para el regreso de una de sus voces más reconocidas. Kany García confirmó su vuelta a los escenarios con el “Puerta Abierta Tour 2026”, una gira mundial que marca una nueva etapa en su carrera y que ya genera gran expectativa entre sus seguidores. El anuncio ha encendido la emoción del público, especialmente por el alcance internacional que tendrá el recorrido.

Un regreso que marca una nueva etapa musical

El tour llega como parte del impulso de su más reciente proyecto discográfico, “Puerta Abierta”, una producción que refleja una evolución artística en la intérprete. Con este espectáculo, la artista busca conectar con su público desde una propuesta más íntima, combinando sus nuevos temas con los éxitos que la han acompañado durante su trayectoria.

Tras un periodo de presentaciones puntuales y actividad promocional, este anuncio representa su regreso a una gira de gran formato.

México, el punto de partida de la gira

De acuerdo con la información revelada, el “Puerta Abierta Tour 2026” arrancará en México, uno de los países donde la artista mantiene una de sus bases de fanáticos más sólidas.

Ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey figuran entre las primeras paradas confirmadas, marcando el inicio de un recorrido que se extenderá por varios meses.

América Latina: una ruta clave en el recorrido

Después de su paso por México, la gira continuará por distintos países de la región. Entre las escalas previstas se encuentran Colombia, Perú, Chile, Panamá y República Dominicana, consolidando un bloque latinoamericano amplio dentro del tour.

Estas presentaciones forman parte del núcleo del recorrido, donde la artista ha construido una fuerte conexión con su público a lo largo de los años.

Europa también entra en el mapa del tour

El “Puerta Abierta Tour 2026” no se limita al continente americano. Europa también será parte del recorrido, con presentaciones en España, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza.

En el caso de España, se esperan conciertos en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y otras plazas importantes dentro de su agenda internacional.

Estados Unidos y nuevas fechas por anunciar

Estados Unidos también figura dentro del itinerario de la gira, con múltiples ciudades aún por confirmar oficialmente. Además, la producción ha dejado claro que el calendario seguirá ampliándose en las próximas semanas, incorporando nuevas paradas alrededor del mundo.

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