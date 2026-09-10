Karol G conquista las listas: 'BbY WOW' se corona como la canción número 1 del planeta

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Karol G ha vuelto a demostrar por qué es una de las artistas más influyentes de la música latina al alcanzar el número 1 en las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. con su más reciente sencillo, 'BbY WOW', una colaboración con los artistas españoles Judeline y rusowsky.

Un salto meteórico a la cima

En su cuarta semana dentro del Billboard Global 200, la canción saltó del quinto al primer puesto, mientras que en el Global Excl. U.S. llegó a la cima en su tercera semana, después de avanzar desde el décimo lugar.

El tema, que forma parte del exitoso álbum de Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, representa el segundo liderazgo de la colombiana en las listas globales de Billboard. Su primer número 1 lo consiguió en marzo de 2023 con 'TQG', su colaboración con Shakira.

Para Judeline y rusowsky, este logro es histórico: es su primer número 1 en las listas globales, un hito que marca un antes y un después en sus carreras.

En Spotify, la canción ya ha superado los 103 millones de reproducciones, consolidándose como uno de los fenómenos del año.

Un sample con sabor a Jamaica

Uno de los elementos que ha llamado la atención de los seguidores más curiosos es que 'BbY WOW' samplea el icónico riddim 'Coolie Dance', del productor jamaicano Skatta Burrell, lanzado en 2003. Este ritmo ha tenido un alcance global notable en las últimas dos décadas, siendo sampleado e incorporado en música desde América Latina hasta la India, el mundo árabe y la escena pop estadounidense.

La reacción de los artistas

La noticia ha sido recibida con gran emoción por parte de los tres artistas. Judeline, visiblemente conmovida por el logro, declaró a Billboard: "Es difícil de creer que una canción que grabamos el mes pasado ya esté encabezando las listas... y en Estados Unidos de todos los lugares. Todo lo que rodea a 'BbY WOW' ha sucedido tan rápido que todavía lo estoy procesando. Estoy muy agradecida con Karol por darme esta oportunidad, y con todos los que han abrazado la canción".

El regreso del español al número 1

Con la llegada de 'BbY WOW' al primer lugar, también marca el regreso de una canción interpretada predominantemente en español al No. 1 de estas listas, algo que no ocurría desde que 'DtMF' de Bad Bunny terminó su reinado en marzo.

'BbY WOW' se convierte así en el éxito global del momento, demostrando una vez más que la música latina, y en particular el talento colombiano y español, sigue conquistando el mundo sin fronteras.

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