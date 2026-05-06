Karol G hace historia: "Viajando Por El Mundo, Tropitour" vende 2 millones de entradas en tiempo récord

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La industria musical presencia un hito histórico con el inicio de la nueva gira de Karol G, titulada “Viajando Por El Mundo, Tropitour”. Según reportes especializados, la preventa y venta general de boletos han superado todas las proyecciones iniciales, alcanzando la cifra de 2 millones de entradas vendidas a nivel internacional. Este volumen masivo de transacciones refleja el alto nivel de expectativa que rodea a la artista colombiana en este primer semestre de 2026.

Velocidad y demanda global

Lo más destacado de este logro es la celeridad con la que se ha movilizado la audiencia. El total de los dos millones de tickets fue adquirido en un periodo de tan solo 4 días tras la apertura oficial de las plataformas de venta.

El reporte de este éxito, difundido inicialmente por fuentes de monitoreo como Karol G Reports a través de redes sociales, ha generado una ola de reacciones que posicionan al "Tropitour" como el evento más esperado de la temporada. La gira promete llevar el concepto artístico de la "Bichota" a diversos continentes, consolidando un modelo de negocio que combina el éxito en streaming con una capacidad de convocatoria en vivo que desafía los récords establecidos por figuras anglosajonas.

Contexto de la industria en 2026

En un mercado altamente competitivo, Karol G logra transformar cada anuncio en un suceso cultural, reafirmando que el género urbano, bajo su liderazgo, continúa evolucionando hacia experiencias de entretenimiento de gran escala. Se espera que en las próximas semanas se anuncien nuevas fechas para satisfacer la alta demanda que aún persiste en diversos mercados clave.

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