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Después de lo que se describe como el año más convulso de su trayectoria, Julio Iglesias volverá a España con un objetivo estrictamente institucional. El epicentro de su regreso será su emblemática propiedad en Ojén, Málaga, donde se llevará a cabo la firma del convenio para la creación del único museo dedicado a su figura en todo el mundo. Este acuerdo es el resultado de cuatro años de intensas negociaciones en las que se ha realizado un exhaustivo inventario de objetos personales y profesionales que formarán parte de la exhibición.

Protocolo de blindaje y condiciones de confidencialidad

Dada la reciente exposición mediática y los procesos judiciales que el artista ha enfrentado —incluyendo demandas por vulneración de su intimidad y acusaciones públicas—, la visita estará marcada por una severidad absoluta en términos de seguridad y privacidad. Se ha acordado que sea el propio Julio Iglesias quien firme el convenio de forma presencial antes de delegar los trámites posteriores en su esposa, Miranda Rijnsburger.

El artista ha impuesto la condición de no permitir fotos ni publicidad durante el acto, con el fin de pasar totalmente desapercibido. Las pocas personas involucradas en el evento deberán mantener una estricta confidencialidad sobre la fecha exacta y los detalles del encuentro.

Las autoridades locales han confirmado que, aunque el cantante asistirá a la firma, no estará presente en la futura inauguración del museo.

Contexto legal y defensa del legado

El retorno de Iglesias se produce en un clima de defensa de su integridad personal ante lo que sus representantes consideran un "juicio paralelo" en los medios. Recientemente, la justicia ha admitido a trámite demandas del artista contra figuras públicas por acusaciones que atentan contra su honor, reafirmando su derecho a la presunción de inocencia.

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