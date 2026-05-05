La verdad detrás de los rumores sobre el romance entre Sabrina Carpenter y Joe Keery

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El actor, cantante y una de las estrellas de la serie "Stranger Things", Joe Keery, publicó por medio de sus redes sociales la frase "Pasé de Scoops Ahoy a Espresso". Si bien, esta referencia directa al éxito musical de Sabrina Carpenter provocó un colapso inmediato entre sus seguidores.

Los antecedentes del rumor



En este sentido, la conexión entre ambos no surgió de la nada. Desde finales de 2025, la prensa de espectáculos registró varios encuentros casuales en eventos de moda y fiestas privadas en Los Ángeles. Aunque Keery y Carpenter mantuvieron un perfil bajo durante meses, la interacción en redes sociales marca un cambio de estrategia.

Datos adicionales de la escena

Tras su mediática relación con Barry Keoghan en 2024 y gran parte de 2025, Sabrina Carpenter disfruta ahora de su etapa de mayor éxito comercial.



Por otro lado, Keery, quien también destaca en la industria musical bajo el nombre artístico Djo, finalizó su compromiso previo hace poco más de un año, lo que lo convierte en uno de los solteros más codiciados.

En otro orden de ideas, diversos medios sugieren que ambos comparten equipo de relaciones públicas, lo que facilita sus constantes apariciones en los mismos círculos exclusivos.



Finalmente, los fanáticos de ambas celebridades esperan ahora una fotografía oficial que confirme lo que, para muchos, ya es el romance del año.

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