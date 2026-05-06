“La cara se me cayó”: Gaby Spanic revela detalles de su última cirugía

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Gaby Spanic confirmó que se sometió a un procedimiento estético avanzado durante el pasado mes de abril. La actriz detalló que el proceso elegido fue un lifting deep plane, una técnica quirúrgica profunda de la que actualmente se encuentra en fase de recuperación. Según declaraciones ofrecidas a Televisa Espectáculos, Spanic señaló que, aunque persiste la inflamación propia de la cirugía, los resultados definitivos comenzarán a ser visibles transcurridos los primeros tres meses.

Los motivos detrás del quirófano

La decisión de intervenirse no respondió únicamente a un deseo de rejuvenecimiento, sino a una necesidad fisiológica y correctiva. La actriz reveló haber adelgazado aproximadamente 12 kilos, lo que provocó una pérdida de firmeza notable en su rostro. "Sentía que tenía que hacerme algo, la cara se me cayó", confesó a CaracolTV.

Uno de los puntos más críticos de la cirugía fue la extracción de granulomas causados por el uso de estimuladores y tratamientos con colágeno aplicados anteriormente. Spanic fue enfática al advertir sobre la peligrosidad de los tratamientos previos: “Si no me lo hubiese sacado a tiempo, los daños hubiesen sido irreversibles”.

Del miedo a la cirugía a la aceptación de la realidad

La actriz admitió que, en el pasado, su temor a las cirugías invasivas la llevó a optar por procedimientos alternativos que terminaron por empeorar su condición. Estos tratamientos generaron una apariencia de inflamación que el público confundió con inyecciones labiales. En este mayo de 2026, Spanic busca enviar un mensaje de honestidad sobre el uso de sustancias de relleno y la importancia de acudir a profesionales capacitados para evitar complicaciones de salud crónicas.

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