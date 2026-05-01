¡La Factoría regresa a Caracas! Preparan noche cargada de los éxitos que marcaron a toda una generación

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La Factoría confirmó su regreso a Caracas para una presentación programada el próximo 6 de junio en el Caracas Music Hall, ubicado en el Centro Comercial Concresa. El espectáculo reunirá algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria dentro del género urbano.

Un regreso centrado en los clásicos

El show contará con un repertorio basado en los temas que impulsaron la popularidad del grupo en la escena musical latina. Canciones como Todavía, Perdóname y Moriré formarán parte de la presentación, en un formato diseñado para revivir la etapa más reconocida de la agrupación.

La propuesta busca conectar con el público que siguió su música durante su auge en las listas del género urbano.

Producción del evento y montaje en Caracas

El concierto se realizará en el Caracas Music Hall, espacio ubicado en el CC Concresa, un recinto que en los últimos años ha albergado diversos eventos musicales y culturales en la capital venezolana.

La producción está a cargo de la empresa Alceci Music, que junto al DJ Johnk coordina el montaje del espectáculo, según la información difundida por la organización del evento.

Entradas y difusión del evento

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Ticketplate, según la información suministrada por la producción. La promoción del evento se realiza también mediante las redes sociales oficiales de la productora Alceci Music, donde se estarán publicando actualizaciones relacionadas con el concierto.

Un evento dentro de la agenda musical en Caracas

La presentación de La Factoría se suma a la programación de espectáculos que han venido desarrollándose en el Caracas Music Hall, un recinto que ha servido como punto de encuentro para conciertos de distintos géneros musicales en la capital.

El regreso de La Factoría a Caracas se plantea como una presentación enfocada en la nostalgia musical del género urbano, con una puesta en escena orientada a revivir una etapa clave de su trayectoria artística.

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