La nueva era de la exmiss Venezuela, Alejandra Conde: detalles de su sorpresivo cambio de look

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Este viernes 13 de marzo la exmiss Venezuela World 2022, Alejandra Conde mostró por medio de su perfil de Instagram el nuevo cambio de look que ahora luce.

Del mismo modo, conde creó un video que consta del antes y después. Si bien, al principio del video la también presentadora de televisión aparece con el cabello mojado, segundos después hace una transición tapando la cámara con su mano derecha para luego retirarla y mostrar el resultado obtenido.

En el mismo orden de ideas, en el video se evidencia a la exmiss Venezuela World lucir un nuevo corte de pelo el cual luce y muestra con orgullo a sus seguidores.

Sin emabrgo, tranquilizó a su audiencia al expresar en el pie del video que "Tranquilos, es cabello, eso crece".

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