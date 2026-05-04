¡Las fotos de Thalía que nadie esperaba ver! Así fue posible un sueño

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Thalía publicó fotografías de su niñez acompañadas de un mensaje dirigido a su “niña interior”, en el que recuerda el inicio de un camino artístico que comenzó desde muy temprano en México y que la llevó a convertirse en una de las artistas latinas más reconocidas a nivel internacional.

La publicación no solo mostró un lado íntimo, sino que también reabre el repaso de cómo se construyó una carrera que empezó en la actuación infantil y evolucionó hacia la música global.

De niña actriz a figura de la televisión mexicana

Desde muy joven apareció en el programa “Parchís” y posteriormente en espacios televisivos de México donde comenzó a desarrollar su presencia frente a cámaras.

Su gran salto llegó en la etapa de las telenovelas juveniles y melodramas producidos por Televisa, donde logró convertirse en protagonista de historias que dominaron la televisión latinoamericana en los años 90. Su imagen se consolidó con producciones como “María Mercedes”, “Marimar” y “María la del Barrio”, que tuvieron distribución internacional y la posicionaron como rostro global de las telenovelas mexicanas.

El paso definitivo hacia la música

Mientras su fama en televisión crecía, Thalía dio el salto a la música en la década de los 90, consolidando una carrera paralela como cantante pop. Su estilo combinó pop latino con elementos de música tropical y balada, logrando éxito comercial en varios países.

Con temas como “Piel Morena”, “Amor a la Mexicana” y “No Me Enseñaste”, la artista se estableció como una de las voces femeninas más reconocidas del pop latino. Sus discos le permitieron expandir su carrera más allá de la actuación y posicionarse en mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina.

Una carrera construida entre reinvención y permanencia

A lo largo de los años, Thalía ha mantenido una presencia constante en la industria del entretenimiento. Ha combinado música, televisión, negocios y presencia digital, adaptándose a distintas etapas de la industria musical.

Su trayectoria también incluye colaboraciones internacionales y una transición hacia sonidos más contemporáneos, sin perder la base de pop latino que marcó sus inicios.

En su mensaje, Thalía retoma ese origen para conectar su historia personal con su presente artístico, en un momento en el que continúa activa dentro de la industria y próxima a recibir reconocimientos internacionales por su trayectoria.

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