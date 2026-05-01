¡Lennox lo contó todo! Estas fueron las razones de su separación artística con Zion

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El artista Lennox ofreció una versión directa sobre los conflictos que rodearon su relación profesional con Zion. Durante una entrevista en Planeta Alofoke, el reguetonero abordó diferencias internas que, según su relato, incluyeron tensiones por dinero, control dentro del proyecto y desacuerdos acumulados con el tiempo.

Diferencias sobre el manejo del dúo

Lennox explicó que, en su experiencia, la dinámica dentro del grupo se volvió desigual. Señaló que llegó a percibir intentos de control en decisiones importantes, lo que generó incomodidad en la forma en que se manejaba el proyecto artístico.

Según su testimonio, estas diferencias no surgieron de un momento puntual, sino que se fueron acumulando hasta afectar la relación profesional.

Reclamos económicos y deudas pendientes

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones fue el manejo financiero. El artista indicó que existieron discusiones relacionadas con ingresos de canciones, presentaciones y pagos que, según su versión, no se habían resuelto de manera clara.

Incluso afirmó que en medio de una discusión exigió que se le respondiera por montos pendientes vinculados al trabajo del dúo.

“Le dije… que me tenía que pagar todo lo que me debía”, afirmó, al recordar una discusión que describe como fuerte y determinante.

Problemas administrativos y acuerdos incumplidos

Lennox también hizo referencia a la falta de una estructura administrativa organizada en determinadas etapas. Comentó que no existía un control contable sólido, lo que habría contribuido a generar confusión en la distribución de ingresos.

Además, mencionó situaciones en eventos donde, según explicó, no se habrían cumplido acuerdos económicos, lo que intensificó las tensiones.

Una relación marcada por choques personales

Más allá del aspecto profesional, el cantante dejó entrever que las diferencias también se trasladaron al plano personal. Describió episodios de confrontación que reflejan un desgaste progresivo en la relación entre ambos artistas.

Las declaraciones de Lennox reabren el debate sobre las razones detrás del distanciamiento con Zion, poniendo sobre la mesa una versión centrada en conflictos económicos y de control dentro del dúo.

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