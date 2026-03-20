Leo DiCaprio graba esperada película con Jennifer Lawrence

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Luego del éxito de la película “Una batalla tras otra”, que ganó seis premios Oscar, el actor Leonardo DiCaprio regresará a la pantalla grande acompañado de Jennifer Lawrence.

DiCpario protagonizará la nueva cinta del director Martin Scorsese, que lleva por nombre “What Happens at Night” y de la que Apple Films reveló un anticipo.

La película es un thriller psicológico con algunos toques de terror. Está basada en la novela homónima de Peter Cameron, quien publicó la obra en 2020.

La cinta, adaptada por el guionista Patrick Marber, narra la historia de un matrimonio que viaja a un pueblo europeo para adoptar a un bebé, pero durante el viaje suceden cosas particulares.

Es la sexta vez que Scorsese y DiCaprio trabajan juntos, pues este último ha formado parte de otras cintas del director como la icónica película el “Lobo de Wall Street”.

Aunque Apple Original Films no reveló la fecha de estreno, muchos amantes del séptimo arte esperan que llegue a la cartelera el próximo año.

La producción cinematográfica marca el regreso de Scorsese a la palestra de Hollywood.

Leonardo DiCaprio

Un director con un pensamiento fuera de la caja

Martin Scorsese se ha caracterizado por crear películas fuera de lo común. Su visión está enfocada en crear historias “extrañas” que desafían al espectador, pero que los deja con un buen gusto visual.

Expertos comentan que el director, originario de Nueva York, posee una capacidad especial con la cámara para reflejar momentos que se incrustan en el subconsciente del televidente.

Por otra parte, el director tiene en su lista de producción la biografía de Frank Sinatra y la adaptación de The Devil in the White City. Sobre estas dos cintas no se tienen detalles del elenco, ni fecha de rodaje.

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