El fenómeno Feid continúa: todo sobre el nuevo lanzamiento que ya es tendencia

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El cantante y compositor colombiano, Feid, también conocido como Ferxxo, estrenó este jueves 19 de marzo su nuevo álbum titulado "FEID VS FERXXO". Si bien, el lanzamiento llega un día antes de su esperada presentación gratuita en la ciudad de Medellín, Colombia, marcando el comienzo oficial de su nueva gira "Falxo Tour".

Por su parte, el disco, compuesto por 7 canciones, marca oficialmente la nueva etapa en la carrera del artista urbano, quien ha cosechado una sólida base de seguidores y fanáticos en toda Latinoamérica. Además, el estreno de "FEID VS FERXXO" no solo renueva el repertorio del artista colombiano, sino que genera gran expectativa entre las personas que asistirán al show exclusivo en el Teatro al aire libre Carlos Vieco, según reseñó Extra.

En el mismo orden de ideas, horas después de la confirmación de dicho evento, Feid utilizó sus historias de Instagram para dar algunos detalles del lanzamiento "¿Cómo iba a hacer yo un tour especial para todos mis reales sin haber sacado música nueva? Pendientes, 19 de marzo", expresó el intérprete de "Luna".

Si bien, el estreno de "FEID VS FERXXO" se presenta como una antesala ideal para el inicio del "Falxo Tour", reafirma una estrategia que mezcla la expectativa musical con la cercanía hacia sus seguidores.

Finalmente, con este nuevo lanzamiento, Ferxxo consolida su lugar en el género urbano y demuestra su capacidad de llevar a cabo propuesta innovadoras en lo que respecta su forma de conectar con su público, dando inicio desde su ciudad natal con un evento que ya es considerado como uno de los más especiales especiales de su carrera.

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