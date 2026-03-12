Los Globos de Oro 2027 ya tienen fecha y Nikki Glaser repite como anfitriona

Suscríbete a nuestros canales

Ya dieron a conocer algunos detalles de la 84º edición de los Globos de Oro que se celebrarán el 10 de enero de 2027, en el que la comediante Nikki Glaser repite como anfitriona de la gala, considerada la antesala de los Oscar.

“Estoy encantado de presentar los Globos de Oro por tercera vez, no solo porque es el mejor trabajo que he tenido, sino porque mi hermana tiene tres hijos y ahora seremos iguales ante los ojos de mis padres y del Señor”, indicó Glaser en un comunicado de la organización.

Al parecer Nikki logró “conquistar al público constantemente con sus monólogos de apertura”, según indicó la organización, por lo que sus encargados vuelven a apostar por ella, quien también se convirtió en la primera mujer en presentar estos premios en solitario.

La ceremonia, que premia anualmente lo mejor del cine y la televisión, se transmitirá en vivo en la cadena de televisión CBS y en línea desde Paramount+ en Estados Unidos. Este año las películas más destacadas, el pasado 11 de enero, fueron Hamnet, y Una batalla tras otra (Musical/Comedia), junto a las series The Pitt y The Studio.

