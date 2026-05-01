¡Lujo y controversia en Cannes! Conoce los detalles de una ostentosa boda que contó con la presentación de Ricky Martin: ¿Quiénes se casaron?

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El empresario Niki Lomia y la modelo Nika Kuznetsova eligieron la ciudad de Cannes para celebrar su matrimonio con un despliegue de riqueza absoluto. En este sentido, fuentes cercanas calculan que el costo total de la fiesta osciló entre los 4,5 y los 5 millones de euros.



Además, la pareja recibió a sus invitados en el exclusivo Château de la Croix des Gardes, una imponente mansión con vista al mar. En otro orden de ideas, la decoración incluyó miles de flores blancas y una pasarela de espejos que los novios posicionaron sobre el agua. Es importante mencionar que durante la jornada, la novia lució múltiples vestidos de alta costura bajo un estricto código de vestimenta de lujo para los asistentes.

Sorpresa del casamiento



El punto máximo de la noche ocurrió cuando el cantante Puertorriqueño, Ricky Martin, subió al escenario para un espectáculo privado. En este orden de ideas, el artista cobró, según estimaciones, una cifra superior al millón de euros por interpretar éxitos como "Livin' la Vida Loca". Además de la música, el evento contó con fuegos artificiales y un show de drones. Según se supo, los festejos terminaron al día siguiente con un almuerzo en Mónaco.



Sin embargo, la opulencia del evento despertó fuertes críticas en las redes sociales. Por su parte, usuarios de origen ucraniano señalaron la falta de sensibilidad de la pareja ante el conflicto bélico que atraviesa su país natal. De esta forma, la celebración unió el máximo lujo y la presencia de celebridades con una profunda polémica global.

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