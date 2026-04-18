Manuel Turizo y Joselina Sorza: el amor sólido que desafía las cámaras desde 2019

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Mientras la industria musical suele exponer las relaciones al escrutinio público, el cantante colombiano Manuel Turizo apuesta por la discreción.

Desde 2019, el artista mantiene un noviazgo sólido con Joselina Sorza, una joven que prefiere el perfil bajo a pesar de su éxito como modelo e influencer.

Por su parte, Sorza no solo destaca en redes sociales, sino que también lidera su propia marca de ropa, consolidando su faceta como empresaria de moda.

Aunque la pareja evita los escándalos, sus recientes apariciones en eventos públicos han despertado nuevamente el interés de sus seguidores por esta historia de amor que ya suma siete años de estabilidad.

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