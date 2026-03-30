Marie Claire Harp cuenta el difícil momento que vive por su salud

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La modelo y presentadora venezolana, Marie Claire Harp, dio a conocer que atraviesa un delicado cuadro de salud luego de sufrir una parálisis facial.

Por medio de un video testimonial, Harp detalló que los síntomas se manifestaron de repente, afectando directamente una parte de su rostro y la gesticulación.

Además, la reconocida conductora venezolana destacó que, aunque el hecho es impactante a nivel visual y profesional, ya se encuentra bajo la supervisión de especialistas y un equipo médico que ya inició el protocolo de terapias físicas con el objetivo de estimular los nervios que resultaron afectados.

Reacción de sus seguidores

Por otro lado, la situación ha generado una ola de comentarios solidarios por parte de sus colegas del medio artístico y sus seguidores, quienes han llenado las redes sociales de Harp con mensajes de apoyo y con deseos por su pronta recuperación.

Por su parte, Marie Claire Harp aprovechó el momento para sensibilizar con respecto a la importancia de atender las señales de alerta que genera el cuerpo, como la fatiga extrema o el estrés acumulado, que constantemente son los que causan este tipo de afecciones neurológicas.

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