“Me equivoqué”: Carlos Baute revela el motivo por el cuál rechazó a su hijo por 17 años

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La relación entre Carlos Baute y su hijo mayor, José Daniel, ha pasado de los tribunales a los abrazos familiares en un giro que ha cautivado a la opinión pública. Tras casi dos décadas de distanciamiento y una demanda de paternidad que marcó la carrera del artista, Baute ha decidido hablar con honestidad sobre los motivos de su demora.

El cantante confesó en una reciente entrevista para ¡HOLA! que, durante mucho tiempo, el miedo y la falta de preparación emocional nublaron su juicio. "No estaba listo para afrontar una realidad que me sobrepasaba en aquel entonces", admitió el venezolano, reconociendo que el proceso de maduración personal fue la pieza clave para dar el paso definitivo hacia la reconciliación y el perdón mutuo.

Un perdón que trasciende los tribunales

La transformación de este vínculo no fue inmediata, sino el resultado de un trabajo interno profundo por parte de ambos. Baute ha enfatizado que su mayor arrepentimiento no es solo el retraso legal, sino el tiempo perdido que pudo haber compartido con José Daniel. "Le pedí perdón de corazón; me equivoqué y él tuvo la grandeza de aceptarme", declaró el artista, subrayando que hoy mantienen una relación de complicidad y respeto.

Este cambio de postura también ha integrado a José Daniel al núcleo familiar que Baute comparte con Astrid Klisans y sus tres hijos menores, logrando una armonía que parecía imposible años atrás cuando el caso ocupaba las portadas por conflictos económicos y legales.

El presente de la familia Baute: una nueva oportunidad

El cantante asegura que su hijo mayor es una parte fundamental de su vida y que la honestidad ha sido el puente para sanar las heridas del pasado. En sus plataformas digitales, Baute comparte ahora con naturalidad momentos junto a José Daniel, enviando un mensaje de esperanza sobre la posibilidad de recuperar los lazos afectivos sin importar el tiempo transcurrido. "Nunca es tarde para hacer lo correcto", concluyó el intérprete.

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