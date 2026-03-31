¿Plagio o coincidencia? Taylor Swift enfrenta batalla legal por su álbum “The Life of a Showgirl”

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La cantautora estadounidense, Taylor Swift ha sido objeto de una acción legal interpuesta en una corte federal, tras ser señalada por presuntas similitudes no autorizadas en el concepto y materiales visuales de su reciente proyecto discográfico titulado "The Life of a Showgirl".

La demanda llevada a cabo por la actriz y cantante estadounidense, Maren Wade, alega que ciertos elementos narrativos y estéticos del álbum guardan una correlación directa con su marca ligada a "Confessions of Showgirl", creada hace más de una década.



El recurso legal detalla que la infracción se centraría en el libro de arte que acompaña la edición especial del disco, así como en la línea gráfica utilizada para la promoción de la gira mundial homónima. Los demandantes solicitan una compensación económica por daños y perjuicios, además del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual correspondientes.

Reacciones de la prensa



Diversos medios de comunicación han dado seguimiento al desarrollo de este litigio, aportando perspectivas sobre el alcance de las acusaciones.

Por su parte, The Hollywood Reporter indicó que "el equipo legal de Swift ha calificado la demanda como 'carente de fundamento' y asegura que el concepto del álbum es una creación original basada en las experiencias personales de la artista en la industria del entretenimiento".



Del mismo modo, Variety destacó que esta no es la primera vez que la intérprete enfrenta procesos similares, recordando que "la estrategia de la defensa suele centrarse en demostrar la 'creación independiente' y la ubicuidad de ciertos conceptos dentro de la cultura pop".

En el mismo orden de ideas, Rolling Stone reseñó que "especialistas en derecho de autor sugieren que el caso podría sentar un precedente sobre la protección de 'estéticas visuales' en la era digital, yendo más allá de la simple composición musical".

Puntos clave del litigio

El origen: la demanda sostiene que el título y la estructura del diario incluido en el álbum físico imitan una obra publicada de manera independiente años atrás.

La defensa: representantes de Swift han emitido un comunicado breve manifestando que se defenderán enérgicamente y que cuentan con documentación que respalda el proceso creativo cronológico del disco.

Impacto comercial: hasta el momento, no se ha emitido ninguna orden judicial que restrinja la venta o distribución del material discográfico mientras el proceso legal sigue su curso.

El tribunal encargado del caso ha fijado una audiencia preliminar para los próximos meses, donde ambas partes deberán presentar las pruebas periciales que sustenten sus respectivos argumentos. Por ahora, el álbum continúa disponible en todas las plataformas de streaming y puntos de venta físicos.

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