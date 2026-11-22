La presencia del deporte venezolano en los trajes típicos de los concursos internacionales de belleza cuenta con varios antecedentes destacados, en los que representantes del país han tomado disciplinas atléticas y emblemas de sus selecciones nacionales como inspiración para sus vestuarios, convirtiéndolos en homenajes a elementos de la identidad venezolana ante audiencias globales.

Uno de los primeros casos documentados corresponde a Jessica Duarte, representante de Venezuela en el Miss Internacional 2016 celebrado en Tokio, Japón, quien lució para la competencia de traje típico una propuesta inspirada en el béisbol nacional diseñada por Hugo Espina, compuesta por un uniforme vinotinto con una letra "J" en el pecho y acompañada por un bate; la presentación generó comentarios en redes sociales por las similitudes que algunos usuarios señalaron con el atuendo utilizado por la dominicana Marianne Cruz en el Miss Universo 2008, también alusivo a ese deporte.

Otro antecedente fue protagonizado por Amanda Dudamel en el Miss Universo 2022, cuya gala final se efectuó el 14 de enero de 2023 en Nueva Orleans, Estados Unidos, ocasión en la que presentó "Heroína Vinotinto", una creación del diseñador paraguayo Simón Villalba inspirada en la selección nacional de fútbol que incorporó los colores vinotinto y dorado junto con elementos alusivos a los uniformes del combinado patrio, además de guardar un significado familiar por ser hija de Rafael Dudamel, exguardameta de la Vinotinto y antiguo director técnico de la selección.

De manera más reciente, Clara Vegas Goetz, candidata venezolana en el Miss Universo 2026, presentó un traje típico inspirado en el béisbol durante la gala celebrada el 21 de noviembre en Puerto Rico, con una propuesta que integró los colores amarillo, azul y rojo de la bandera nacional, estrellas en una capa, botas blancas y un bate utilizado en su recorrido escénico; el diseño rindió homenaje al título mundial conseguido por Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, mientras la modelo ejecutaba un movimiento de bateo y levantaba el implemento ante el público.

Con estos tres casos, el béisbol y el fútbol se consolidan como referencias del deporte venezolano proyectadas en pasarelas internacionales de belleza, con Duarte y Vegas recurriendo a la pelota y Dudamel rindiendo tributo a la selección nacional de fútbol para llevar símbolos deportivos del país al escenario global.

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