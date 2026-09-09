¡Mística Núñez reacciona! Esto dijo la modelo sobre la ganadora del Miss Mundo 2026

Suscríbete a nuestros canales

La representante venezolana en el Miss Mundo 2026, Mística Núñez, reaccionó con un emotivo mensaje en redes sociales tras la coronación de la dominicana Joheirry Mola como la nueva soberana del certamen.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Núñez felicitó a Mola por su triunfo y destacó la conexión que formaron durante la competencia. “Qué bonito haber compartido esta experiencia contigo y descubrir no solo a una gran reina, sino a una excelente compañera”, escribió la venezolana, quien también elogió la personalidad de la nueva Miss Mundo: “Tus ocurrencias y esa elocuencia tan tuya siempre lograban sacarme una sonrisa”.

Joheirry Mola, de 24 años, se coronó como Miss Mundo 2026 el pasado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam, poniendo fin a una sequía de 44 años para República Dominicana. La educadora y comunicadora dominicana se impuso entre 111 candidatas de todo el mundo, mientras que Mística Núñez no logró clasificar entre las finalistas.

El mensaje de la venezolana refleja la hermandad y el respeto que prevaleció entre las candidatas durante la competencia.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube