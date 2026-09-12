Ni depresión ni culpa: Aaron Rodgers revela la verdad sobre su compromiso con Shailene Woodley

Aaron Rodgers rompió el silencio sobre el final de su relación con la actriz Shailene Woodley. El mariscal de campo de la NFL, de 42 años, ofreció declaraciones sin filtro durante su participación en el podcast Not Just Football. Rodgers recordó momentos clave de finales de 2020, periodo en el cual le propuso matrimonio a la intérprete.

Fin del paraíso

Sin embargo, la alegría duró pocos días. Según el atleta, Woodley le soltó una frase brutal que quedó grabada en su memoria para siempre. La actriz le expresó directamente su deseo de acostarse con otro hombre antes de celebrar la boda.

Quiebre de confianza



Esta confesión destruyó la confianza en la pareja de inmediato. Rodgers explicó que la relación colapsó con rapidez a partir de ese instante. En marzo de 2021, apenas tres meses después de la propuesta formal, Woodley se quitó el anillo de compromiso. Con esta revelación, el mariscal de campo busca limpiar su imagen ante la opinión pública.

Desmentir

Él rechaza con firmeza las acusaciones sobre su supuesta responsabilidad en el sufrimiento o la depresión de la actriz. Rodgers aclaró que ni siquiera mantenían un noviazgo en 2022, por lo que desmintió cualquier versión sobre una ruptura posterior en ese año.

Dos versiones



Las palabras del jugador resuenan con fuerza en la farándula mientras la actriz atraviesa un momento profesional dulce. Woodley, de 34 años, celebró recientemente la obtención de un premio Emmy. En 2024, ella afirmó que todavía lloraba al recordar esa etapa de su vida. Ahora, los testimonios de ambos chocan ante el público y muestran dos visiones totalmente opuestas sobre una de las rupturas más comentadas de Hollywood.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube