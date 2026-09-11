Suki Waterhouse aclara qué pasará si su hija con Robert Pattinson actúa en Hollywood: la frase del momento

Suki Waterhouse dejó clara su postura sobre el futuro profesional de la pequeña que comparte con el actor Robert Pattinson. La cantante y actriz afirmó que brindará un respaldo total a la niña si ella decide seguir los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento. Durante una charla reciente con la revista Nylon, la británica abordó el tema con absoluta frescura y soltó una frase que acaparó los titulares de la prensa internacional.

¿Nepo baby a la vista?

Ante la pregunta sobre las aspiraciones de la menor, la artista reaccionó con una interrogante directa: sobre qué motivos tendría ella para aconsejar a su hija que evite ese camino. Acto seguido, la intérprete aseguró con humor que impulsaría la carrera de la pequeña y la transformaría en una verdadera nepo baby. Tras lanzar esa frase entre risas, la propia estrella bromeó sobre el impacto de decir esa expresión en voz alta frente a los medios.

Debate en la industria del entretenimiento

El término nepo baby genera debates intensos en la industria actual del cine y la música. La gente usa esta etiqueta para señalar a los jóvenes que aprovechan el peso, las conexiones y la fama de sus progenitores para abrirse paso en Hollywood. Lejos de esquivar la controversia que rodea esa palabra, Waterhouse decidió encararla con ironía y naturalidad.

Organización del tiempo

La pareja recibió a su primogénita a principios del año 2024. A pesar de los retos que implica la maternidad, Waterhouse mantuvo un ritmo de trabajo vertiginoso en su faceta dentro de la música y el modelaje. Tras el nacimiento de la bebé, la británica concretó presentaciones destacadas en escenarios de alto perfil, entre ellos el famoso festival Coachella y una serie de conciertos donde actuó como telonera de Taylor Swift.

Historia de amor entre Suki y Robert

La historia de amor entre Suki Waterhouse y Robert Pattinson inició en el año 2018. Ambos optaron por mantener un perfil reservado durante las primeras etapas de su noviazgo. Sin embargo, los dos decidieron posar juntos por primera vez en una alfombra roja a finales de 2022, un evento que oficializó su romance ante el público y los medios de comunicación.

Hoy en día, la pareja equilibra las exigencias de sus carreras cinematográficas y musicales con la crianza de la niña. La reciente revelación de la madre demuestra que la familia abraza con humor el entorno de privilegios que rodea a su pequeña, mientras la preparan para tomar sus propias decisiones cuando alcance la etapa adulta.

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