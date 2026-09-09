¡No lo sueltan! El comediante “Brujo” y Joselin Rodríguez se unen la ola de críticas hacia Marco Michetti

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El escándalo que envuelve al diseñador venezolano Marco Michetti pica y extiende. Luego de que circularan imágenes de su expulsión del reconocido establecimiento Azúcar Nightclub en Miami durante el pasado fin de semana, las reacciones no se han hecho esperar. Y una de las voces más esperadas para hablar del tema ha sido la de la animadora Joselin Rodríguez, quien mantiene un enfrentamiento público con el diseñador desde 2024.

"No me representa"

Aunque en un principio no quería pronunciarse, Joselin Rodríguez se atrevió a hablar a través de sus historias de Instagram. La exconductora de "Ají Picante" dejó claro que lo que vio no era motivo de burla, sino una señal de alerta.

"Miren, me han mandado recurrentemente un video de algo que pasó anoche con un personaje venezolano y quieren que me pronuncie, que diga algo al respecto", comenzó diciendo la animadora. Tras revisar el material, su opinión fue contundente: "Estamos viendo a una persona con una salud mental fuertemente dañada y eso es peligroso, porque lo ven ahorita como una burla, pero no".

Rodríguez advirtió que lo ocurrido no es un hecho aislado: "Y no solamente pasó ayer, está pasando recurrentemente con esta persona". La animadora fue clara al distanciarse de la conducta del diseñador: "Esta persona no está bien, no puede estar bien, no me representa". Para cerrar su intervención, compartió un video del periodista Enrique Santos, quien también dedicó su sección "El Come Piña del Día" a Michetti por su comportamiento en la discoteca.

El incidente en Azúcar

El detonante de esta ola de críticas ocurrió el pasado fin de semana en el Azúcar Nightclub de Miami. Según el comunicado oficial del establecimiento, Michetti fue retirado del local por el equipo de seguridad luego de interrumpir repetidamente el espectáculo.

La administración del club aseguró que el diseñador recibió varias advertencias para corregir su comportamiento, pero la situación escaló cuando reaccionó de manera inapropiada ante los guardias de seguridad. Tras ser expulsado, Michetti realizó una transmisión en vivo visiblemente molesto, donde cuestionó la actuación del club e incluso manifestó su intención de contactar a ICE, la agencia de inmigración de Estados Unidos, argumentando que es italiano y no un inmigrante.

Brujo se suma a las críticas

El comediante venezolano Brujo también se sumó a la ola de críticas con un fuerte mensaje dirigido al diseñador. En su publicación, Brujo ironizó sobre la actitud de Michetti en Miami, aconsejándole con un tono de burla que no volviera a hacer "el ridículo" en un sitio nocturno y recordándole que "la gente fina no se emborracha ni hace ridículo".

El humorista también hizo alusión a la amenaza de Michetti de llamar a ICE, recordándole que su pasaporte italiano no lo exime de ser considerado "chusma" y "capocho" en su tierra: "Ni en Italia te quieren, mi amor, porque en Italia no le gusta la gente chusma y capocha".

Un historial de polémicas y enfrentamientos

Marco Michetti no es ajeno a la controversia. En 2024, fue señalado por la Miss Supranational Venezuela 2021, Valentina Sánchez Trivella, por acoso cibernético e incitación al suicidio. Además, mantiene un enfrentamiento público con Joselin Rodríguez desde ese mismo año, cuando la calificó de "vulgar" por su participación en el Miss Universo Cuba.

Con este nuevo episodio, el diseñador vuelve a estar en el ojo del huracán, y las palabras de Joselin Rodríguez —quien lo describió como una persona con "salud mental fuertemente dañada"— se suman a una creciente ola de críticas que cuestionan tanto su comportamiento en Miami como los señalamientos en su contra en Venezuela.

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