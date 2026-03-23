"No pretendas ser bailarina”: Stephany Abasali desata furia en redes tras su sesión de fotos inspirada en El lago de los cisnes

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Lo que comenzó como una sesión fotográfica de alto glamour se convirtió en el centro de un debate. Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, compartió en sus redes sociales las imágenes de su más reciente producción junto al reconocido fotógrafo José Mata, inspirada en el clásico ballet 'El lago de los cisnes'.

"No todo el que se pone puntas es bailarina"

La publicación generó una serie de críticas por parte de usuarios que consideraron que la sesión "menospreciaba" la disciplina y el esfuerzo de los bailarines profesionales. Comentarios como "el ballet es sublime, hay miles de bailarinas bellísimas y con técnica que le encantaría una sesión de fotos así" y "hay que respetar esta disciplina" se multiplicaron en la sección de comentarios.

Frente a las críticas, el fotógrafo Mata no se quedó callado. En un comentario escribió: "Son solo unas fotos lindas, no queremos menospreciar el trabajo y la disciplina de las/los bailarines. El ballet es un hermoso y respetado arte escénico, quisimos hacer estas foticos con el traje, espero que les gusten". Además, anunció que está pensando en realizar una próxima producción "con muchas temáticas de ballet con bailarines y bailarinas profesionales".

Una polémica que reaviva el debate sobre la apropiación artística

La controversia en torno a la sesión de Stephany Abasali reabre un debate recurrente en el mundo de la fotografía y las artes: ¿hasta dónde es válido que una figura pública "juegue" a ser bailarina sin tener la técnica? ¿Es un homenaje o una apropiación?

La respuesta, al menos para la comunidad que se pronunció en redes, parece inclinarse hacia la segunda opción.

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