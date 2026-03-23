“Ha sido un mes doloroso”: el actor José Manuel Suárez revela complicaciones en su estado de salud

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José Manuel Suárez volvió a enfrentar un revés de salud en un momento especialmente delicado para su familia. El actor, que junto a su esposa Daniela Alvarado anunció hace un mes la pérdida de su bebé Cordelia, compartió este domingo 22 de marzo un extenso mensaje en el que detalló la emergencia médica que lo llevó al quirófano.

Una emergencia que no pudo esperar

Según relató el propio intérprete, los síntomas comenzaron el sábado a primera hora. "Desde el sábado a las 9am, me levanté por un fuerte dolor en el costado izquierdo, fuimos de emergencia a la clínica y me determinaron un fuerte cólico nefrítico", escribió.

Tras varios intentos fallidos de tratamiento, los médicos decidieron realizar una tomografía abdominal que reveló la presencia de un cálculo de 5 mm. "Decidieron operarme de emergencia", confirmó Suárez, quien ya se encuentra en recuperación postoperatoria y sin dolor.

El estreno que no pudo ser

La intervención quirúrgica coincidió con el esperado estreno de "Mamasanta tenía razón", la obra que Suárez protagoniza bajo la dirección de Héctor Manrique y la producción del Grupo Actoral 80, con funciones previstas en la Sala Anna Julia Rojas del Centro Cultural Chacao.

"Con toda la vergüenza del mundo debimos suspender las dos funciones de estreno de nuestro montaje", expresó el actor, visiblemente apenado por la situación. Suárez agradeció a los directivos del Centro Cultural Chacao, a su equipo de trabajo y a quienes estuvieron pendientes de su salud.

Un mes de pruebas y la disculpa al público

El artista también se refirió al complejo momento que atraviesa su familia. "Si alguien conoce algún baño especial que nos proteja de las malas energías, la mala vibra, el mal de ojo, se lo agradeceremos porque en serio, este último mes ha sido una montaña rusa dolorosa, tortuosa y llena de sustos y correderas que deseamos no nos sigan sucediendo más", reflexionó, en clara alusión a la reciente pérdida de su hija Cordelia.

A los espectadores que se acercaron al teatro sin saber que las funciones habían sido canceladas, Suárez les pidió disculpas de manera sincera. "Esto nunca me había pasado en la vida y de haber podido, yo habría hecho la función así sea con una vía puesta pero, de verdad, el dolor era indescriptible. Les pido me perdonen, no quise defraudarlos".

El actor aseguró que en cuanto tengan nuevas fechas para el montaje, las publicarán de inmediato.

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