¿Encontró un nuevo amor? Nicole Kidman es vista con este actor tras su divorcio de Keith Urban

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Nicole Kidman vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus proyectos cinematográficos. La ganadora del Oscar fue vista en actitud muy cercana con su compañero de reparto Simon Baker durante el estreno de la serie 'Scarpetta' en Nueva York, desatando rumores sobre un posible romance meses después de su divorcio de Keith Urban .

Una noche de estreno que desató especulaciones

La cita fue el pasado 3 de marzo en el estreno de la nueva serie de Prime Video, donde Kidman y Baker comparten pantalla como una pareja de patólogos forenses . Según imágenes publicadas por medios internacionales, los actores fueron captados tomados de la mano en la alfombra roja y se mantuvieron "muy cercanos" durante toda la noche.

"Nicole y Simon estuvieron muy juntos toda la noche y se mantuvieron en una conversación profunda en la fiesta posterior. Son increíbles juntos en pantalla y cuando los ves en la vida real, esa química claramente no era fingida", reveló una fuente a The Sun.

La cercanía entre ambos no es nueva. Kidman es madrina del hijo de Baker, fruto de su matrimonio con Rebecca Rigg, de quien se divorció en 2020 . Además, ya habían trabajado juntos en la serie 'Roar' de 2022.

La versión oficial: solo buenos amigos

A pesar de las imágenes y los comentarios de los asistentes, fuentes cercanas a los actores salieron rápidamente a desmentir los rumores. "Esto es absolutamente falso. Se conocen desde hace años y son buenos amigos. Eso es todo", afirmó un informante a Page Six.

Representantes de ambos artistas no han emitido declaraciones oficiales sobre las especulaciones.

El divorcio que marcó el año pasado

El acercamiento entre Kidman y Baker ocurre meses después de que la actriz pusiera fin a su matrimonio de 19 años con el cantante country Keith Urban. Kidman presentó la solicitud de divorcio en septiembre de 2025, y la separación se hizo oficial el pasado 6 de enero.

Según documentos judiciales, la actriz se quedó con la custodia primaria de sus hijas Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15, mientras que Urban tiene derecho a visitarlas fines de semana alternos.

Tras la ruptura, Urban fue vinculado sentimentalmente con su guitarrista Maggie Baugh, aunque allegados a la músico desmintieron cualquier relación amorosa.

Kidman rompe el silencio: "Me escondí en mi caparazón"

En su primera entrevista tras el divorcio, publicada por Variety, Kidman se refirió a su estado emocional durante 2025. "El año pasado estuve callada. Tenía otras cosas. Me escondí en mi caparazón", confesó la actriz, quien protagonizó una sesión fotográfica audaz para la misma revista.

Sin embargo, la intérprete de 'Babygirl' aseguró que ahora está lista para avanzar. "Siempre me voy a mover hacia lo bueno. Estoy agradecida por mi familia y por mantenerla como está, y seguir adelante. Todo lo demás no lo discuto por respeto", afirmó.

"2026. Aquí voy", agregó con optimismo sobre el nuevo año.

Proyectos profesionales y una nueva etapa

Mientras los rumores sobre su vida sentimental se multiplican, Kidman se mantiene ocupada con múltiples proyectos. Además de 'Scarpetta', la actriz protagonizará la esperada secuela de 'Practical Magic' junto a Sandra Bullock y la serie 'Margo's Got Money Troubles' para Apple TV+.

También fue recientemente anunciada como parte del elenco de 'The Young People', un nuevo filme de NEON dirigido por Osgood Perkins.

El reencuentro con Baker en la pantalla y fuera de ella ha avivado la conversación sobre su vida amorosa, pero la actriz, fiel a su estilo, prefiere mantener el foco en su trabajo y en su familia. "Mi prioridad son mis hijas. Eso es lo que importa", ha reiterado en varias ocasiones.