Envejecer

Sin filtros ni cirugías: Meryl Streep abraza el paso del tiempo como su mejor trofeo

La actriz estadounidense afirmó que conserva cada arruga como un testimonio de vida 

Por Ana Maxiel Mariño
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 10:00 am
Sin filtros ni cirugías: Meryl Streep abraza el paso del tiempo como su mejor trofeo
Foto: InStyle

La reconocida actriz estadounidense, Meryl Streep, aseguró recientemente en una entrevista para Good Housekeeping que cada arruga y gesto lo tiene presente como un testimonio de vida, emociones y momentos vividos.

Del mismo modo, la protagonista de "El Diablo Viste a la Moda" mostró su disposición para debatir con respecto a su aspecto físico y el paso de los años. 

Por su parte, la también actriz con más nominaciones al Óscar expresó que "Que nadie me quite las arrugas de mi frente, obtenidas a través del asombro ante la belleza de la vida, ni las de mi boca, que muestran cómo he reído y cuánto he besado. Son mías y son hermosas".

Si bien, a pesar de que los años no pasan en vano, Streep se siente plena con su aspecto físico y orgullosa por todo lo que ha vivido durante su vida. 

Es importante recordar que durante el presente año, se espera el estreno de la película "El Diablo Viste a la moda 2" el próximo 1 de mayo, en la cual, la reconocida actriz estadounidense hace el papel protagónico interpretando a Miranda Priestly. Saga que, además, muchos seguidores esperan desde hace años. 

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