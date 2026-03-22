Sin filtros ni cirugías: Meryl Streep abraza el paso del tiempo como su mejor trofeo

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz estadounidense, Meryl Streep, aseguró recientemente en una entrevista para Good Housekeeping que cada arruga y gesto lo tiene presente como un testimonio de vida, emociones y momentos vividos.

Del mismo modo, la protagonista de "El Diablo Viste a la Moda" mostró su disposición para debatir con respecto a su aspecto físico y el paso de los años.

Por su parte, la también actriz con más nominaciones al Óscar expresó que "Que nadie me quite las arrugas de mi frente, obtenidas a través del asombro ante la belleza de la vida, ni las de mi boca, que muestran cómo he reído y cuánto he besado. Son mías y son hermosas".

Si bien, a pesar de que los años no pasan en vano, Streep se siente plena con su aspecto físico y orgullosa por todo lo que ha vivido durante su vida.

Es importante recordar que durante el presente año, se espera el estreno de la película "El Diablo Viste a la moda 2" el próximo 1 de mayo, en la cual, la reconocida actriz estadounidense hace el papel protagónico interpretando a Miranda Priestly. Saga que, además, muchos seguidores esperan desde hace años.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube