El regreso más esperado del K-Pop: BTS congrega más de 250 mil fanáticos en Seúl y vende 4 millones de copias de su nuevo álbum en el primer día

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Este sábado 21 de marzo fue el regreso oficial de la legendaria banda de K-Pop, BTS, luego de una pausa por casi cuatro años.

Los siete integrantes de BTS se volvieron a encontrar con sus fanáticos (ARMY) con un megaconcierto desde la plaza de Gwanghwamun, en el centro de Seúl, en Corea del Sur. El espectáculo fue transmitido en vivo por la plataforma de streaming Netflix en todas partes del mundo.

El regreso más esperado del K-Pop

BTS, la legendaria banda de K-Pop, se presentó este sábado para oficializar su regreso como banda con su nuevo álbum 'Arirang', luego de cumplir con el Servicio Militar obligatorio en su país.

Más de 250 mil fanáticos de todas partes del mundo, de BTS asistieron al megaconcierto de la banda, quienes disfrutaron de varias de sus nuevas canciones de 'Arirang' y de algunos éxitos como "Dynamite", "Butter", "Mic Drop" y "Mikrocosmos".

El inicio del espectáculo se vio marcado con la presencia de bailarines y el líder de la banda, RM, saludando a los presentes "Hola Seúl, estamos de regreso".

El escenario estaba ubicado específicamente frente a la entrada del palacio de Gyeongbokgung, el cual fue visible durante todo el espectáculo.

Transmisión en vivo por Netflix

La transmisión en vivo del concierto de este sábado, estuvo a cargo de Netflix, y se difrutó a nivel mundial por los seguidores de BTS. La compañía ya había estimado que esta transmisión podría ser la más emitida del año.

En Venezuela, el concierto en vivo por Netflix se transmitió a las 7 de la mañana (08:00pm en Seúl), y la compañía Cinex habilitó una función especial para retransmitir en vivo el comeback de BTS.

Nuevo álbum de BTS: Arirang

El concierto que se realizó en la plaza más icónica de Seúl, presentó varias de las canciones presentes en el nuevo álbum de la banda, 'Arirang', siendo "Hooligan" y "Swim" las más coreadas del espectáculo.

El nombre de su nuevo álbum, 'Arirang' hace alusión a la canción tradicional más representativa de Corea del Sur y un extracto de ella está incluida en la primera canción del disco que contiene 14 piezas musicales, "Body to body".

El lanzamiento de 'Arirang' se realizó el viernes, tan sólo un día antes del comeback de la banda y en su primer día lograron la venta de al menos 4 millones de copias. El estreno del nuevo disco estuvo acompañado por el lanzamiento del video oficial de la canción principal del mismo, "Swim".

De acuerdo con las plataformas musicales como iTunes y Spotify, el álbum se posicionó en el primer lugar en reproducciones durante el primer día.

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