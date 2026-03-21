Dominio total: Estas son las canciones que mandan en el Billboard Global esta semana

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La revista semanal estadounidense, Bilboard dio a conocer la lista con el top 10 de las canciones más escuchadas esta semana (del 16 al 21 de marzo de 2026) a nivel global.

Por su parte, en el puesto número 1 de la lista Billboard Global 200, debuta "American Girls" del cantante británico Harry Styles. Si bien, la superestrella consigue su tercer número 1 en la lista tras lograrlo con "Aperture" (una semana durante el mes de febrero) y "As It Was" (15 semanas durante el 2022).

El segundo puesto, lo obtuvo "Stateside" de Pink Pantheress, con Zara Larson, se mantiene en su mejor posición hasta el momento.

Ahora bien, con presencia latina, en tercer lugar se sitúa "DtMF" del cantante puertorriqueño Bad Bunny tras ocupar durante cinco semanas seguidas el top 1 entre enero de 2025 y hace dos semanas.

Seguidamente, "The Fate of Ophelia" de la cantante estadounidense Taylor Swift, ocupa el número 4 .

En el número 5 se encuentra "Man I Need" de la cantante Olivia Dean.

El puesto número 6 es otorgado a "Risk It All" del cantante estadounidense Bruno Mars.

En el mismo orden de ideas, "Golden" de la agrupación de K-pop HUNTR/X se lleva el número 7 en la lista Billboard Global 200 esta semana.

Ha esta lista se une "Ordinary" del cantante Alex Warren, en esta oportunidad conquista el número 8.

En una aparición inesperada para muchos, ocupa el lugar número 9 "End of Beginning" de Djo.

Y, en último lugar, pero no menos importante, "Where is my Husband!" de la cantante Raye, canción que se lleva el número 10 en dicho top global.

Es importante mencionar que la clasificación de las listas por parte de Billboard se basa en una fórmula ponderada que incorpora las reproducciones oficiales tanto en niveles de suscripción como los de publicidad en los servicios de música, audio y video, al igual que las ventas obtenidas a través de descargas las cuales reflejan las compras de música en formato digital de servicio completo en todo el mundo.

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